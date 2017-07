Stephan Lichtsteiner e la Juventus potrebbero dirsi addio dopo una storia d'amore lunga sei stagioni. Il terzino svizzero era stato vicino a lasciare i colori bianconeri già la scorsa estate ma dopo un lungo tira e molla i bianconeri decisero di trattenerlo alla base. Un anno fa in pressing sull'elvetico c'era l'Inter mentre oggi è il Nizza la squadra più vicina al calciatore. Come riporta Il Corriere dello Sport la Juve è pronta a far partire il terzino per 10 milioni di euro anche se Marotta potrebbe essere disposto a scendere fino a quota 8 milioni.