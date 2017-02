Sarebbe potuto arrivare alla Juventus già durante il mese di gennaio. Era infatti Sead Kolasinac il giocatore individuato dal duo formato da Beppe Marotta e Fabio Paratici per prendere il posto lasciato libero nella rosa di Massimiliano Allegri da Patrice Evra. Il muro dello Schalke 04, deciso a non privarsi del bosniaco a campionato in corso, ha però bloccato ogni discorso. Anzi, lo ha rimandato a fine stagione, quando Kolasinac sarà svincolato, vista la scadenza del suo contratto con il club tedesco.



VISITE SETTIMANA PROSSIMA - Secondo Tuttosport, c'è già l'accordo totale tra i bianconeri e il terzino, che è atteso a Torino settimana prossima per sottoporsi alle visite al J Medical. Superata, dunque, la concorrenza del Chelsea di Antonio Conte, che nelle ultime ore di mercato aveva provato a soffiare Kolasinac alla sua vecchia squadra.