Visite mediche per Juan Cuadrado in Francia. L’infortunio del colombiano continua a tenere in apprensione la Juventus. visto che ancora non sono chiari i tempi di recupero del calciatore che in questi giorni ha raggiunto Parigi per essere visitato anche dallo staff medico della nazionale colombiana. L’ex Chelsea è stato operato per un problema di pubalgia lo scorso gennaio ma come riporta Tuttosport non si è riusciti a venire a capo del problema dell’esterno dei Cafeteros che continua a soffrire di un’infiammazione che gli impedisce di scendere in campo dall’inizio dell’anno.