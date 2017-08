"Se arriverà un grande centrocampista? Questo sì". È stato chiaro, a pochi minuti dal fischio d'inizio della Supercoppa Italiana di ieri, Beppe Marotta. Tra gli obiettivi della sua Juventus per le ultime due settimane di mercato c'è, soprattutto, la caccia a un rinforzo per la linea di metà campo: una costante delle estati bianconere, dopo gli assalti falliti a Witsel e Matuidi un anno fa. E, 12 mesi dopo, il centrocampista del Paris Saint-Germain è ancora un profilo seguito, così come N'Zonzi del Siviglia. Tra i nomi appuntati sulla lista della coppia Marotta-Paratici ce n'è però un altro, che ha mostrato di saper fare molto male alla squadra di Allegri: Milinkovic-Savic.



OBIETTIVO FUTURO - I gol li hanno segnati Immobile e Murgia, ma a spaccare in due la Juve ci ha pensato il serbo. Che, per età e caratteristiche,è il giocatore che più convince i dirigenti bianconeri: classe '95, con forza fisica, capacità di inserimento e grande duttilità. Può giocare da mediano davanti alla difesa, da mezzala o - come dimostrato ieri sera - in appoggio alla punta. Dopo i quattro gol dello scorso anno, in questa stagione Milinkovic-Savic è chiamato al salto di qualità definitivo e per questo ha scelto di restare alla Lazio, con cui ha rinnovato fino al 2022 nei mesi scorsi. "La Juve è una delle migliori squadre in Europa - diceva, qualche settimana fa, il suo agente, Mateja Kezman - e anche l'anno prossimo competerà per vincere molti trofei. C'è realmente un'interesse di molte squadre spagnole, inglesi ed italiane, ma Sergej non è in vendita per nessuna cifra in questo momento".



CIFRE ALTISSIME - Parole e musica per il presidente Lotito, che nei mesi scorsi ha rifiutato 40 milioni di euro e se lo terrà stretto per almeno un altro anno. E che due anni fa lo aveva strappato al Genk - dopo un lungo testa a testa con la Fiorentina, in cui fu decisiva la volontà del giocatore - per nove milioni. "La Lazio ha offerto tanto, forse troppo, ma farò di tutto per ripagarla", dichiarò allora Milinkovic-Savic. Per il momento lo sta facendo alla grande. Lo sa bene la Juve, a cui ha portato via la Supercoppa, che per strapparlo ai biancocelesti dovrà pagare almeno 50 milioni.



