Quella tra la Juventus e Axel Witsel è una storia d'amore maledetta. Lo scorso 31 agosto, dopo un corteggiamento lungo tutta un'estate, lo Zenit San Pietroburgo decise di bloccare la cessione del gigante belga quando già si trovava nella sede della società bianconera in corso Galileo Ferraris, a Torino. "Tutto rimandato", facevano filtrare sia la Juve che il giocatore, pronti a dirsi sì a gennaio o, in caso di nuovi capricci del club russo, a giugno, quando Witsel si sarebbe liberato a parametro zero. E invece questo matrimonio non s'ha da fare neanche ora: dalla Cina sono arrivate offerte ricchissime per il belga, con lo Shanghai Sipg del suo ex allenatore Villas-Boas che gli ha promesso un ingaggio da 18 milioni di euro più due di bonus, senza dimenticare la concorrenza del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Witsel ci sta pensando, ma sembra pronto a dire sì.



OSTACOLO CHAMPIONS - Un dietrofront che complica i piani della Juventus che, dopo aver regalato a Massimiliano Allegri Tomas Rincon (per cui nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità), sperava di completare il centrocampo con un profilo come quello del belga, un giocatore con esperienza internazionale da poter schierare in Champions League. Ora non c'è tempo da perdere, Beppe Marotta e Fabio Paratici devono gettarsi su piste alternative: uno dei giocatori che piace maggiormente è Corentin Tolisso del Lione, che però non potrebbe essere schierato in Europa, dopo aver affrontato proprio i bianconeri nella fase a gironi. Esattamente come Steven N'Zonzi, altro nome seguito con grande interesse. E come Mahmoud Dahoud, giovane stellina del Borussia Monchengladbach, o Tiemoué Bakayoko del Monaco.



GIOVANI PROMESSE - Potrebbero giocare invece in Champions League i vari Gagliardini, per cui c'è da vincere la concorrenza dell'Inter, Veretout, proposto nei giorni scorsi, e Bentancur, nel caso in cui il suo arrivo dal Boca Juniors venisse anticipato di sei mesi. Nomi interessanti in ottica futura, ma non in grado di far fare al centrocampo bianconero il salto di qualità di cui ha bisogno in questo momento. Quel salto che forse sarebbe stato possibile con Witsel.