E' Natale e nonostante il ko in Supercoppa contro il Milan anche in casa Juventus si continua a festeggiare. Il club bianconero in questo finale di 2016 ha portato a casa un primo posto in campionato consolidato nonostante i grandi cambiamenti avvenuti in estate e, soprattutto, una qualificazione da prima nel girone di Champions League. Proprio l'Europa sta spingendo il dg Marotta e il ds Paratici ad operare sul mercato per provare a spingere sull'acceleratore da febbraio in avanti.



E' IL MOMENTO DI WITSEL - ​Il campionato va tutelato, ma il sogno della Juventus è e resta la rincorsa alla Champions League. Preso Caldara per il futuro, Allegri ha chiesto un rinforzo di primissimo piano e da tempo il candidato ideale della dirigenza bianconera è il centrocampista belga dello Zenit San Pietroburgo, Axel Witsel. Il club russo, forte della concorrenza di club cinesi, non vuole fare sconti neanche a Natale e persevera nel chiedere almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino nonostante un contratto in scadenza a fine stagione. La Juve non vuole spingersi oltre i 6 milioni di offerta per lui, altrimenti virerà su altri obiettivi a cui, negli ultimi giorni di mercato, si potrà aggiungere anche un colpo di grande prospettiva come il centrocampista dell'Atalanta Roberto Gagliardini.



HERNANES IN PARTENZA - Chi gioverà dell'acquisto di un centrocampista è sicuramente il brasiliano Hernanes. Con Lemina in Coppa D'Africa il futuro del trequartista ex-Inter e Lazio non sarà lontano da Torino fino alle ultime battute del calciomercato. Hernanes ha però mercato sia in Italia, con il Genoa in prima fila, che soprattutto, all'estero con il campionato cinese e quello statunitense che lo reclama. L'alternativa più concreta? Il Valencia che con la Juventus sta trattando anche il prestito con diritto di riscatto di Simone Zaza, il quale non sarà riscattato dal West Ham.