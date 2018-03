Sara Gama, capitano della Juventus Women, compie oggi 29 anni. La Barbie che ne riprende le fattezze è stata inserita nel Museum bianconero. Lo annuncia un comunicato ufficiale dal sito:



"Compleanno ancora più speciale, quello di oggi per Sara Gama. Proprio oggi, infatti, la Barbie “One of a Kind” che la riproduce ha fatto il suo ingresso ufficiale allo Juventus Museum.



Ricordiamo che la Barbie bianconera non nasce per caso, ma è la conseguenza della scelta, da parte di Mattel, di Sara come "Shero", unica italiana tra le 17 personalità del presente e del passato che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro, proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebratasi lo scorso 8 marzo.



Un momento quindi molto importante, per Sara, per la nostra squadra (di cui lei è capitano) e per il movimento calcio femminile. La Juventus sta vivendo infatti la sua prima storica stagione nel campionato femminile: storica, ed esaltante, se si pensa che le bianconere sono prime in classifica a punteggio pieno e che, proprio nel weekend alle spalle, hanno saputo conquistare la matematica qualificazione alla prossima Women’s Champions League".