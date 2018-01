Lei che è Juventina da sempre, ora ne è il centro. Barbara Bonansea è il cuore dell'attacco della Juventus Women, che sa solo vincere. Così si è raccontata a Tuttosport: "Ho iniziato a 5 anni, e non riesco a immaginarmi non calciatrice. Ispirazione? Pippo Inzaghi quando ero bambina, e che trauma quando andò al Milan. L'esempio? Melania Gabbiadini che è un simbolo del calcio femminile e un esempio fatto di poche parole e tanti fatti, sul campo. Dove mi vedo tra 10 anni? Ancora a giocare, sono giovane... E poi magari avrò una famiglia, chissà. Nel frattempo studio economia a Torino perché voglio costruirmi un futuro anche, eventualmente, fuori dal calcio. L'obiettivo concreto per questo 2018 è raggiungere la Champions con la squadra e qualificarmi al Mondiale con la Nazionale". Infine, un commento sulle sue compagne: "Appena troverà la condizione, tutti si accorgeranno di che pasta è fatta Valentina Cernoia. Siamo state compagne 5 anni a Brescia, sarà un valore aggiunto. Intanto abbiamo scoperto Benedetta Glionna, che è veramente forte. Lei la nuova Bonansea? E’ molto più forte di me quando avevo 18 anni".