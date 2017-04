L'ex terzino (tra gli altri) di Juventus e Barcellona Gianluca Zambrotta ha parlato a Sky Sport del momento della squadra bianconera, tra Champions League a caccia al sesto scudetto consecutivo: "La partita contro il Pescara è più difficile che quella contro il Barcellona. Ricordo però le mie partite da calciatore. Quando si avvicinavano momenti del genere pensavamo partita dopo partita e quindi credo che la Juve debba fare punti contro il Pescara come è giusto che sia, concentrandosi sulla partita di oggi che, ripeto, è la partita più difficile. Contro il Barcellona è sicuramente complicata ma da un punto di vista delle motivazioni è più semplice, oggi è una partita complicata perché le motivazioni vanno tirate fuori in un campo non facile perché il Pescara non è matematicamente retrocesso. Mathieu titolare? Cerco di non entrare nel merito perché un allenatore vede i suoi giocatori allenarsi tutti i giorni. Se Luis Enrique ha deciso di fare quella scelta avrà avuto i suoi motivi. Se lo ha messo li un motivo ci sarà."