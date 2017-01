Simone Zaza ha detto sì al Valencia. Dopo qualche giorno di riflessione, l'attaccante rientrato alla Juventus dal prestito al West Ham ha deciso di accettare l'offerta del club spagnolo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com l'ex Sassuolo sarà in Spagna questo pomeriggio, le visite mediche sono previste tra oggi e domani. Il Valencia spera di averlo per la sfida di Liga contro l'Espanyol, in programma domenica alle 12. Guadagnerà circa 2,2 milioni di euro.



I DETTAGLI DELL'AFFARE - ​In attesa dei comunicati ufficiali, calciomercato.com può svelare i dettagli dell'affare: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di obiettivi (minimo 10 presenze e salvezza del Valencia), per una cifra complessiva compresa fra i 16 e i 18 milioni.