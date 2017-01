Il Valencia ha fatto la sua offerta e ora aspetta la risposta di Simone Zaza. L'attaccante lucano, però, continua a prendere tempo, in attesa di proposte più allettanti, mettendo in difficoltà gli spagnoli. L'ex squadra di Prandelli, infatti, è nel caos totale e ha fretta di trovare rinforzi. Per questo il continuo temporeggiare di Zaza la sta mettendo seriamente in difficoltà, e per non restare a bocca asciutta si tutela, preparando il piano B. L'alternativa all'ex Sassuolo è Borja Baston, attaccante dello Swansea.