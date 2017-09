Simone Zaza, ex attaccante della Juve, ora al Valencia, ha parlato a Sky Sport, a poche ore dall'inizio della Champions League, ricca del suo passato: "Non ho sentito Di Francesco, ma lui e Conte sono gli allenatori che mi hanno insegnato di più. Di lui ho un bellissimo ricordo, tifo per lui, per la sua squadra e il suo lavoro, sono sicuro quest'anno farà un buon campionato e gli auguro il meglio: mi ha aiutato tanto dal punto di vista calcistico e umano".



ROMA-ATLETICO - "Sarà una battaglia, lo è stata anche per me con il Valencia, ma il suo metodo di gioco può causare problemi all'Atlético Madrid: ciò non toglie che sarà una partita molto difficile. Griezmann è il giocatore con più qualità, bisogna stare attenti ma non solo a lui: sono una squadra molto compatta".