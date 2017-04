Zdenek Zeman lancia una sottile frecciata alla Juventus dopo la sconfitta del suo Pescara contro la Roma. Intervenuto in conferenza stampa nel postpartita dell'Olimpico, il tecnico boemo ha dichiarato: "Il gap tra Juve e Roma? Non è aumentato e non è diminuito, per me è sempre uguale. Però bisogna vedere fino a quanto durano quei tre dietro vista l'età. Saranno difficili da sostituire". Il riferimento è ovviamente alla BBC, la difesa da cinque scudetti consecutivi composta da Bonucci, Barzagli e Chiellini.