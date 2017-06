Gianfranco Zola, ex trequartista di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, parla di Allegri e della Juventus a La Nuova Sardegna: "Allegri? E' pronto per una big internazionale ma ha tempo, ora la Juventus è sua. Ha mostrato grande personalità: con Mandzukic ha fatto un miracolo, come Mourinho con Eto'o terzino. Gigi Buffon può fare il commissario tecnico? Ha una carriera strepitosa e il futuro dalla sua. Si goda l'attimo, lo ricordo ragazzino al Parma. Non è facile mantenersi a quei livelli per tanti anni, è un mito stimato dai grandi del calcio. Intanto, gli diano il Pallone d'oro. Lo merita il campione e l'uomo: ha detto cose forti quando pensava fosse giusto dirle".