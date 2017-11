Stavolta partiamo dalla fine.



Bicchiere mezzo pieno.



L'unica cosa veramente da salvare della trasferta portoghese della Juventus in Champions League è l'aver evitato una sconfitta (che per larghi tratti sarebbe stata anche meritata) che altrimenti avrebbe davvero complicato la stagione bianconera. E non solo in Europa.



Bicchiere mezzo vuoto.



Ennesima trasformazione di Coppa della Vecchia Signora con un primo tempo scialbo, sottotono, praticamente non pervenuto.

Malino Buffon sul gol, male Alex Sandro (davvero irriconoscibile in questa prima parte di stagione), male il centrocampo con Khedira e Pjanic, male Mandzukic stavolta nemmeno utile in fase di interdizione. Malissimo Dybala, totalmente fuori partita.

Sicuramente meglio la Juventus del secondo tempo; il punto d'oro (per come si era messa la partita) è arrivato grazie alla zampata di Higuain, in questo momento forse il più in forma della squadra.

Ma per quanto ancora la squadra di Allegri può resistere a grandi livelli europei senza un progetto definito di gioco e regalando quasi sempre un tempo agli avversari?



Se Atene piange, Sparta non ride



Nessuno può dirlo.

Certo il numero dei tifosi juventini insoddisfatti cresce sempre di più, molti dei quali prevenuti e tanti, la maggior parte, ancora "vedove" di AntonioCapitano.

Ma l'ex allenatore della Vecchia Signora non se la passa certo meglio in Champions. Anzi.

A tutti coloro che contestano il gioco (non gioco) di Allegri di oggi rimpiangendo la fame e la coralità della Juve di Conte di ieri certo non sarà passato inosservato l'ennesimo fallimento europeo dell'ex numero 8 juventino, con l'umiliante sconfitta subita per tre reti a zero all'Olimpico contro la Roma.

Non si può rimpiangere allora il passato del "si stava meglio quando si stava peggio" perchè se andiamo a confrontare il rendimento europeo tra Allegri e Conte non c'è proprio partita tra i due.

E allora forse il bicchiere non è poi così vuoto come tutti sembrano aver voluto vedere a fine gara.

C'è sempre chi sta peggio.



