Finalmente è ripartita la Serie A, non senza polemiche arbitrali e conMaCi potete scommettere. (E per questa settimana evitiamo di parlarne anche noi in questa rubrica)Quanto sarebbe bello ed appassionante il campionato nostrano senza la Juve?Basta vedere la classifica. Quest'anno la lotta per il secondo e terzo posto è bella come non mai.E allora a stampa e tv non resta che rimpiangere un torneo meno scontato e più appassionante in vetta. "Certo se non ci fosse la Juve..." cit.se sei la già più forte (pentacampione in carica) e togli anche i più forti alla seconda ed alla terza classificata della stagione precedente, lo scudetto poi puoi perderlo solo tu; l'anti-Juve non esiste. Vedere dialogare Pjanic - Higuain, come in occasione del primo gol contro il Bologna, è davvero un piacere, una goduria. Un lusso per pochi.Finalmente tornato titolare e schierato a ridosso dell'area di difesa avversaria si è rivisto anche un Dybala in crescita e non solo per la freddezza dagli 11 metri (penalty ancora una volta in stagione procurato da Sturaro...).Il futuro della Juventus europea passa soprattutto dai suoi piedi e dalle sue invenzioni.La vicinanza a Pjanic e Higuain gli può far solo che bene.Con tutto il rispetto per l'irriducibile Mandzukic, il vero tridente da Champions è solo quello Pjanic Dybala Higuain.In difesa bene Lichtsteiner, rimasto alla Juve lo scorso agosto quasi per caso.La sua storia in maglia bianconera sembrava finita con addirittura l'Inter ad un passo e la conseguente esclusione dalla lista Champions per "punizione". Lo svizzero invece oggi è totalmente recuperato.L'assist per il terzo gol juventino (il secondo di Higuain) è stato davvero sontuoso.Con l'infortunio di Dani Alves ed il passaggio alla difesa a 4 che ha tolto molte chance da titolare a Cuadrado, togliere nuovamente il posto da titolare allo svizzero sarà davvero impresa ardua.Sulla sinistra registriamo invece la fermata capolinea nella storia tra la Juventus ed Evra.Per carità, quante risate la scorsa estate per i suoi simpaticissimi video in tinta bianconera, ma gli anni passano per tutti.Senza rancore, ma ne abbiamo già scritto ampiamente . E' stato bello finchè è durato.Certo, non sarà la partita contro il Bologna di Donadoni a dare un'ulteriore valutazione in merito ma venerdì scorso è partita la mia nuova rubrica settimanale esclusiva per ilbianconero.com in cui ho voluto domandare ai tifosi bianconeri se ritengono che con l'acquisto di Rincon la campagna acquisti di riparazione juventina si possa considerare già conclusa o se da qui a fine Gennaio si aspettano ancora almeno un altro movimento in entrata.E voi? Cosa vi aspettate?