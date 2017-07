Dopo lo shock Bonucci (grazie ai quasi 100.000 utenti unici che hanno letto il mio editoriale/sfogo), il mercato della Juventus è ripartito subito e non poteva esser altrimenti. Da una parte, i colpi che tutti i tifosi sognano per risollevare il morale, dall’altra quelli che rischiano invece di gettare ancora di più nello sconforto i supporters bianconeri. Consiglio calma e sangue freddo per tutti, quest’anno la sessione di mercato sarà lunghissima e imprevedibile.

È ormai fatta per l’acquisto del portiere polacco, ex Roma, dal nome impronunciabile. Qui nella Capitale, per semplicità, lo avevano ribattezzato "coso". Di sicuro,

che vicino a Buffon potrebbe anche migliorare ulteriormente. Niente sconti dall’Inghilterra. Anche se il giocatore è ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto e fuori dai piani di Wenger da oltre un biennio, l’Arsenal se lo farà pagare dalla

non meno di 10 milioni di euro più bonus vari. Così si fa. Ci sarà tutto il tempo per valutarlo e capire se potrà davvero prendere in futuro la pesantissima eredità di Buffon o se dopo il ritiro di SuperGigi (che speriamo avvenga il più tardi possibile) la

dovrà comunque comprare un altro portiere di livello internazionale per mettere al sicuro la porta.

È fatta anche per

, ex capitano del Milan, giocatore fortemente voluto da Mister Allegri. Anche per lui niente sconti, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Non meno di 10 milioni più bonus vari il costo del suo cartellino. Qui ci sarà da capire bene se il terzino della Nazionale viene alla

per fare il titolare e prendere l’eredita di Dani Alves o se viene invece, vista anche la sua duttilità tattica, per rinforzare la panchina. C’è una bella differenza tra le due ipotesi.

rispetto alla scorsa stagione. Perdere in un solo colpo due titolari di livello internazionale come Dani Alves e

è una botta già di suo (soprattutto per le ambizioni Champions), se poi non li rimpiazzi adeguatamente si corre il serio rischio di indebolire un reparto punto di forza, come già successo negli anni precedenti con il centrocampo.

(non certo gli spauracchi vari alla N’Zonzi) capace di rialzare in un batter d’occhi l’umore della piazza. Un po' come successe l’anno scorso, a reparti diversi; dall’uscita di Pogba che indebolì fortemente il centrocampo già orfano di Vidal dalla stagione precedente, uscirono fuori però i soldi necessari per piazzare il colpo Higuain e rinforzare alla grande l’attacco. La stessa cosa, i tifosi, sperano che si possa ripetere anche quest’anno. Nettamente indebolita la difesa (ad oggi)

(sicuramente più fattibile)

, come da più parti si dice o forse più si spera (sogna),

. Quello che è mancato lo scorso anno dove, con Marchisio out (o quasi) per i postumi del gravissimo infortunio, la squadra di Allegri si è trovata praticamente a dover disputare tutta la stagione con i soli Khedira e Pjanic, spremendoli fino alla fine per mancanza di alternative di livello in panchina.

- Lo stesso discorso, infine, vale per

, che permetterebbe alla Juve di avere una batteria di esterni d’attacco di tutto rispetto, da fare invidia a tantissime squadre.

, anche perché ad oggi il colombiano sia per capacità di cambiare la partita in corso di gara che per esperienza internazionale è almeno una spanna davanti al mancino italiano.

Tutto è relativo. Di sicuro, in attesa di capire come andrà a finire la telenovela Schick,

, a migliorare l’11 titolare della scorsa stagione,

. La fine del mercato però è ancora lontana e allora in queste notti di mezza estate i tifosi bianconeri possono continuare a sognare. O ad avere incubi...

