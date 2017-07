Costa ma vale



Douglas Costa è ormai vicinissimo alla Juventus.

Ora che il Bayern Monaco ha trovato anche il sostituto, la trattativa è davvero ad un passo dall’esser chiusa, sulla base di una cifra (tra prestito e riscatto) oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Cifre che solo un paio di anni fa sarebbero sembrate folli (basti pensare ai “soli” 37 milioni di euro di Vidal) ma che ultimamente invece sembrano rientrare nella norma.

Soprattutto dopo il crack Pogba della scorsa estate.

L’esterno brasiliano è un campione di livello internazionale ed ha tutto per aiutare la squadra bianconera a compiere un ulteriore salto di qualità sulle fasce, andandosi a sommare agli esperti bianconeri già presenti in rosa come Cuadrado, Alex Sandro e il “riciclato” Mandzukic. In attesa, poi, che Pjaca completi il percorso di totale recupero fisico.

E’ evidente , che con il suo ingaggio a peso d’oro, la squadra di Allegri va assolutamente a rafforzare il suo potenziale offensivo in attesa di capire inoltre come andrà a finire poi la trattativa per Bernardeschi.



Chi di troppo?



Perché una cosa sembra assai scontata, se dovessero arrivare contemporaneamente Douglas Costa e Bernardeschi, sicuramente qualcuno tra gli esterni sopra citati verrà ceduto.

Alla Juve funziona così da sempre.

Bisognerà quindi poi valutare successivamente nel borsino entrate/uscite l’eventuale rafforzamento tecnico-tattico.

Per ora però limitiamoci a giudicare il singolo acquisto, sennò poi qualcuno ci accusa di esser sempre alla ricerca della polemica a tutti i costi.

Douglas Costa è indubbiamente il nome più stimolante di tutti quelli accostati alla vecchia signora in questa sessione di mercato. Un giocatore che, nelle giornate di grazia, è capace di mandare ai matti le difese avversarie (basti ripensare alla doppia sfida Champions dell'anno scorso).

Non un nome da farti sobbalzare dalla sedia ma sicuramente uno di quei giocatori che non vedi l’ora di vederlo in campo con la nuova maglia. Ci piace.

E allora se tutto filerà liscio come ormai sembra scontato, benvenuto alla Juve!



@stefanodiscreti