In questi giorni sta tenendo banco soprattutto il nome di, promettentissimo centrocampista dell'Atalanta esploso nella stagione in corso con rendimento talmente alto da garantirgli addirittura la Nazionale., per bocca di Marotta,(la vecchia storia della volpe e l'uva o l'abbandono deciso di un obiettivo di mercato decisamente troppo costoso?), cercando però di concretizzarla attraverso "strani" giri come anticipato anche nella "Soffiata" del 3 Gennaio scorso. (ricordate la trattativa estiva per Joao Mario?)(vedi anche i folli acquisti di Witsel, Oscar, Tevez e compagnia varia che stanno falsando i valori di mercato) sfruttando le enormi disponibilità economiche.L'impressione comunque è che il calcio italiano nei prossimi anni, purtroppo, diventerà facile terra di conquista per i capitali asiatici.Lasciando però da parte veleni da tavolino che riportano la mente a Calciopoli e all'estate 2006, e tornando su Gagliardini, pur riconoscendo le ottime prospettive di carriera del ragazzo, il prezzo finale del suo cartellino è davvero esagerato. Ad oggi non li vale assolutamente. La Juventus ha preferito defilarsi, per l'elevatissima richiesta dell'Atalanta, sia per lui adesso come anche prima per Kessie puntando quindi tutto su, obiettivo costato alla fine dei giochi meno della metà. Sicuramente il centrocampista venezuelano non è più giovanissimo (29 anni a giorni) maComunque ne con il nuovo acquisto Rincon e nemmeno se fosse arrivato in bianconero Gagliardini sarebbe cambiato (almeno sulla carta) il centrocampo titolare della Juventus nel prosieguo dell'attuale stagione.Un nome nuovo, collegato sempre all'operazione sopra citata, potrebbe esser quello di Banega, come anticipato ieri. (Anche se la voce è già stata, ovviamente, smentita dal suo procuratore). Effettivamente il talentuoso ed espertissimo centrocampista argentino potrebbe esser di troppo nella rosa di Pioli nel caso dell'arrivo di Gagliardini all'Inter.poi (semmai lo venderà in Cina, anche lui...) ma se si concretizzasse questa ipotesi, la squadra bianconera potrebbe chiudere subito dopo il mercato di riparazione di gennaio.Sfumato Witsel (ancora per l'effetto Cina), riproposto in questi giorni sulla carta stampata il solito nome di Luiz Gustavo, quello di Banega oltre che esser un nome nuovo potrebbe esser davvero anche il profilo giusto richiesto per garantire l'equilibrio di centrocampo nella squadra allenata da Mister Allegri.E se dalla Cina ci stupissero anche in questo?Mai dire mai.@stefanodiscreti