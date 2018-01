Suicidio Chievo

La Juventus ancora noiosa e poco brillante di questo periodo vince anche a Verona contro il Chievo, grazie ai gol di Khedira e Higuain ma soprattutto grazie alle follie di Bastien nel primo tempo e di Cacciatore nel secondo che in pratica hanno condannato la formazione di Maran alla sconfitta ben prima dei gol subiti.

Un vero suicidio tattico e tecnico; l'arbitro Maresca non poteva comportarsi altrimenti.

Un'altra partita sottotono dei bianconeri, dopo quella contro il Genoa. Di buono, in questo momento, davvero solo i punti accumulati in classifica.

La squadra di Allegri sta giocando male, a tratti malissimo; tutti si augurano ovviamente che questa fase sia figlia di un lavoro fisico specifico effettuato dopo la sosta. Altrimenti saranno guai veri in futuro.

Guai grandi come quelli che possono derivare dall'assenza di Cuadrado.

Ci sono infortuni che possono decidere un'intera stagione nel bene ma soprattutto nel male.



Cuadrado, che perdita

Cuadrado, come dichiarato venerdì da Allegri in conferenza stampa, domani farà una visita specialistica in Germania per capire se dovrà essere operato o meno.

Il giocatore è fermo da metà Dicembre per un'infiammazione all'inguine e quando si tratta di pubalgia è sempre difficile stabilire una data certa di rientro.

Di sicuro però, se verrà deciso l'intervento per risolvere definitivamente il problema del colombiano, la sua stagione si potrà considerare praticamente quasi finita.

Quanto perderebbe la Juventus senza il talentuoso esterno sudamericano?

Tanto, tantissimo, soprattutto in termini di imprevedibilità in campo internazionale.

Per sostituire il giocatore, nell'eventualità peggiore (ovvero quella dell'intervento), la Juventus avrebbe pensato addirittura a Politano (lungamente inseguito dal Napoli in questa sessione di mercato, con tutte le polemiche connesse...) ma sinceramente, con tutto il rispetto per il giocatore del Sassuolo, avendo già in rosa Douglas Costa e Bernardeschi, ci si domanda che senso potrebbe avere investire una cifra così importante (intorno ai 20 milioni di euro) per un calciatore destinato solo alla panchina e che con il rientro alla base di Pjaca a fine stagione finirebbe ulteriormente in fondo alle gerarchie.

A meno che il Sassuolo non accetti un prestito secco non troppo oneroso (ma non mi sembra vi siano le basi per questo) prendere un giocatore di livello inferiore a quelli in rosa non avrebbe alcun senso.

Semmai forse questo potrebbe essere il momento dei rimpianti per aver lasciato partire troppo a cuor leggero Pjaca, giocatore di ben altro spessore internazionale rispetto al Politano di turno.



#Buffon40

Auguri al capitano bianconero.

40 anni sono una data importante nella vita di qualsiasi uomo.

Come scritto ieri per la rubrica settimanale sul bianconero.com ora starà a Gigi decidere al meglio per il suo futuro.

Voi invece cosa fareste al posto di Buffon?



@stefanodiscreti