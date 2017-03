Doveva esser solo una semplice semifinale di andata di Coppa Italia piazzata nel mezzo della fase calda della stagione e vissuta quasi come una scocciatura da entrambe le società, con già la testa al ritorno degli ottavi di Champions League.

Juventus-Napoli invece si è trasformata in una nuova caccia alle streghe contro la Vecchia Signora. L'ennesima ricerca di un alibi per perdenti che non c'è.



Allegri mai più



Partiamo dall'analisi tattica.

Allegri ha buttato via un tempo, rischiando seriamente di compromettere l'esito del passaggio del turno bianconero.

Questa squadra è costruita per giocare all'attacco e da il meglio di se nel modulo, 4231, che il Mister stesso con coraggio ha lanciato.

Non bisogna più cambiarlo però, per nessuna ragione. Mai più.

Ogni qualvolta viene il braccino corto ad Allegri, la Juve poi ne paga le conseguenze.

Più questa squadra gioca all'attacco, invece, meno subisce occasioni avversarie.

Questa volta, per fortuna, nel secondo tempo il Mister ha potuto mettere una pezza al suo errore tattico iniziale, grazie all'inserimento di Cuadrado e allo strapotere dell'attacco in HD Higuain Dybala.

In Europa però una seconda chance così non te la concedono. Meditare.



Polemiche vergognose



Veniamo alla parte dolente della serata.

Tweet indignati, dirigenti e calciatori del Napoli che gridano allo scandalo.

Il profilo social ufficiale della Società che addirittura se la prende con i telecronisti Rai.

Siamo veramente al delirio.

Il tutto, per un arbitraggio ritenuto scandaloso, ma che nei fatti non ha inciso per niente sull'esito della gara. Anzi.

Basti pensare ai singoli casi di moviola, come anche analizzati da Mario Sconcerti in diretta sulla Rai a fine gara:

c'era un rigore netto su Dybala nel primo tempo.

Il gol di Callejon era in fuorigioco millimetrico.

Non c'era il rigore su Albiol.

C'erano invece i 2 rigori realizzati da Dybala.

Ma allora, come si dice a Roma, 'de che stamo a parlà?'



Albiol come Ronaldo



In particolare, la sequenza rigore negato (su Albiol), rigore concesso subito dopo (su Cuadrado) ha riportato la mente e i ricordo al caso Ronaldo. È mancato solo l'ingresso in campo di Sarri alla Gigi Simoni.

Non c'è moviola ne Var che tenga. È la cultura italiana sportiva che deve cambiare.

Ma come si fa a gridare all'arbitraggio scandaloso senza aver analizzato prima con obiettività tutti i singoli episodi?

La verità è che il Napoli, più che prendersela con l'arbitro, dovrebbe recitare il mea culpa.

E Reina più che esser 'incazzato' per un rigore procurato, netto, dovrebbe avercela con se stesso per la papera con cui ha regalato il gol del raddoppio ad Higuain.

Ma piuttosto che ammettere i propri sbagli meglio dare le colpe ad altri. Lo hanno capito anche gli stranieri venuti a giocare in Italia. È più facile no?

Piove? Governo ladro.

Non vinco? La Juve ruba.

Invece che togliere l'audio ai telecronisti Rai bisognerebbe toglierlo a certi dirigenti, allenatori e calciatori...



@stefanodiscreti