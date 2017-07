Il mercato della Juventus fatica ad entrare nel vivo, anche perché le rivali italiane non la stanno stimolando per nulla a fare meglio e poi soprattutto perché l’imprevista uscita di Dani Alves ha letteralmente stravolto i piani di mercato bianconero.

DANI NON DOVEVA PARTIRE - La Juventus doveva ripartire da Cardiff, senza perdere nessuno degli 11 titolari scesi in campo quella sera. E invece non è riuscita a calmare i dolori di “pancia” di Dani Alves. Se il terzino brasiliano fosse rimasto ancora una stagione, con le alternative Barzagli e Lichtsteiner in rosa, il ruolo sarebbe stato assolutamente coperto con la possibilità quindi di poter investire tempo e risorse altrove, ovvero dove davvero sono necessari gli interventi di mercato. Invece con l’incomprensibile rescissione (perché solo alla Juve gli sceicchi non pagano i loro capricci?) si è andato a creare un vuoto tecnico nel ruolo che oltretutto adesso sarà colmabile solo attraverso un’importante esborso.

DANILO PER CONVINCERE SANDRO - Importante esborso poi che nella migliore delle ipotesi comunque non migliorerà il livello della passata stagione. Danilo (l’erede più accreditato) è sicuramente un buon giocatore ma di certo non ha né il carisma internazionale di Dani Alves né la grinta di Lichtsteiner. Dalla sua parte ha il fattore età; troppo poco però per giustificare uno stipendio da top, visto il suo stazionare fisso in panchina nel Real di Zidane. L’unica cosa davvero buona del suo acquisto potrebbe esser quella di esser un fattore determinante per convincere il suo ex compagno Alex Sandro a restare in bianconero, respingendo le sirene di mercato inglesi e non solo. Perdere anche Alex Sandro dopo Dani Alves sarebbe letale per gli equilibri tattici della squadra di Allegri. E non si sminuisca l’uscita dell’ex Barcellona perché l’anno scorso nella seconda parte della stagione (la prima ha giocato effettivamente da schifo) è stato il giocatore determinante a dare la scossa all’ambiente bianconero, sopratutto in campo internazionale.

NON SI POTEVA FARE NULLA? - Ad oggi la Juve si è adeguata allo stesso trend delle altre squadre italiane, ben conscia del fatto che se il mercato finisse oggi il settimo scudetto consecutivo potrebbe perderlo solo lei. Milan a parte (che peró non è ancora da lotta scudetto), sembrano tutte attualmente propense a conservare o addirittura peggiorare il livello della scorsa stagione, chi per un motivo chi per un altro. Per il campionato italiano uno come Danilo basta e avanza, ma probabilmente basterebbero anche De Sciglio, Darmian e Spinazzola. Per l’Europa invece sono altri gli acquisti che si aspettano i tifosi!