La Juventus batte il Pescara e approfittando del passo falso casalingo della Roma contro l'Atalanta balza a +8.

Lo scudetto lo può perdere solo la Juve.

A questo punto, a 6 giornate dalla fine, lo scudetto lo può perdere davvero solo la Juve e la Roma forse più che puntare avanti si dovrà guardare le spalle dal rientro del Napoli per non rischiare nuovamente di ritrovarsi al preliminare che già quest'anno ha condizionato la stagione in negativo con la sconfitta/umiliazione subita all'Olimpico contro il Porto ad Agosto.

Porto poi brillantemente eliminato invece proprio dalla Vecchia Signora nei recenti ottavi di Champions League.

Decisiva per l'ennesima vittoria stagionale bianconera la doppietta facile facile di Higuain contro un Pescara ormai rassegnato alla serie B e guidato da uno stanco Zeman già con la testa alla ricostruzione estiva.

Muntari da rosso, ma Dybala non si poteva risparmiare?

Una vittoria mai messa in discussione anche perché la formazione di partenza bianconera non dava adito a possibili sorprese. Dalla cintola in su niente turnover, schierati tutti i titolari.

Quello che, col senno di poi, sono in tanti a chiedersi è: ma una volta archiviato il risultato, non si potevano risparmiare Higuain (che sta giocando sempre) e Dybala (perché stava prendendo troppi calci)?

Sopratutto il fallo di Muntari, giá ammonito e che quindi avrebbe meritato nettamente il rosso, va a mettere in dubbio la presenza del giocatore più forte della rosa bianconera alla vigilia della trasferta più importante della stagione.

Parere personale, Dybala a Barcellona alla fine ci sarà, ma rischiare di non averlo nella migliore condizione fisica, dopo la fenomenale prestazione dell'andata, è davvero un vero peccato, visto anche il fatto che la partita di Pescara non aveva più senso.

Vorrà dire che si passeranno i prossimi giorni più ascoltare i bollettini medici che le chiacchiere di campo...



Nel frattempo auguri di una serena Pasqua a voi tutti e a tutte le vostre famiglie.