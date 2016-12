RINCON in arrivo. E' il rinforzo giusto?



Smaltita (perlomeno parzialmente) la delusione per la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan ed in attesa di rivedere i ragazzi al lavoro, in casa Juventus tiene banco soprattutto il mercato di riparazione di Gennaio.

Nonostante fosse evidente a tutti già dall'estate scorsa, la squadra bianconera ha (ancora) la necessità di rinforzare il centrocampo, reparto che in meno di 2 anni è passato da punto di forza della squadra a punto debole (o comunque indubbiamente il reparto meno competitivo a livello internazionale).

Il nome più caldo in queste ore è quello di Tomas Rincon, centrocampista venezuelano del Genoa.

Il suo arrivo in prestito a Torino sarebbe (è) ormai ai dettagli. Ma è davvero il giocatore che può servire alla vecchia signora?

Di sicuro parliamo di un ragazzo di carisma, un lottatore. Uno che non tira mai indietro la gamba. Nessuno (chi perlomeno segue con attenzione il nostro campionato) ne mette in dubbio l'utilità all'interno di una rosa. Ma è quel tipo di giocatore che può (deve) sopperire alle lacune a centrocampo?

Se lo andiamo a paragonare ai giocatori che dovrebbe far dimenticare ai tifosi (Vidal e Pogba) si rischia di bruciarlo in partenza.

Criticare preventivamente è sempre da sciocchi, ma se i dati statistici contano ancora qualcosa ci troviamo dinanzi ad un centrocampista di "garra" e non di qualità. Uno che segna poco, pochissimo. Abituato poco, pochissimo, a lottare per vincere.

Certo è che a Gennaio trovare centrocampisti di qualità da inserire in rosa è durissima. Però...



ALLEGRI? Forse è MAROTTA quello da mettere in discussione...

In questi giorni si continua a parlare di possibile rottura tra la società bianconera ed Allegri, nonostante il contratto del tecnico fino al 2018.

Il mister toscano sicuramente ha le sue colpe in questo inizio di stagione, quelle che poi noi andiamo a rimarcare da tempo: ovvero la totale assenza di gioco e coraggio in molte, troppe, partite della stagione.

Ma certo non è colpa sua se in un 2 anni è stato smantellato quello che prima era il centrocampo più forte del mondo.

Vendere Pogba e Vidal senza averli adeguatamente rimpiazzati dovrebbe porre anche Marotta sul banco degli imputati, se processo ci deve essere.

L'anno scorso un'intera estate a rincorrere Draxler per poi ripiegare su Hernanes.

La scorsa estate invece un'intera sessione di mercato a rincorrere Mascherano, Matuidi e Witsel per restare poi con un pugno di mosche in mano.

Trovo eccessive le critiche verso Allegri, al punto da metterne addirittura in dubbio la permanenza a Torino (per un Paulo Sousa qualunque poi...), così come trovo assai strano e singolare che invece nessuno faccia notare mai a Marotta di non esser stato capace di comprare un centrocampista di valore internazionale, con le caratteristiche di Vidal o Pogba, in ben 2 sessioni di calciomercato consecutive.

Premesso che visti i risultati, soprattutto in ambito nazionale, ottenuti in questi ultimi anni la Juventus (tutta) merita solo applausi e sostegno della sua gente, se fossi obbligato in questo momento a dover scegliere chi buttare giù dalla torre tra Allegri e Marotta, io personalmente opterei per la seconda soluzione.

E voi?