Alzi la mano chi, davanti al nuovo avvio shock della Juventus a Genova, non ha pensato di trovarsi dinanzi ad una puntata di Scherzi a parte.

Incredibile davvero.

Ancora peggio della volta scorsa, dove il doppio svantaggio della Vecchia Signora era arrivato dopo 13' (e non soli 7' come successo invece ieri pomeriggio) e nonostante la presenza in campo di Bonucci a guidare la difesa bianconera.

Stavolta il colpo del KO rossoblu però non è arrivato.

E' ancora calcio d'Agosto, ma la difesa bianconera in queste prime 3 gare ufficiali stagionali ha ballato davvero tanto, troppo.



Marotta, Howedes piace davvero o no?



In tal senso bisogna capire se Marotta & C. ritengono davvero fondamentale o meno intervenire e rinforzare il reparto con Howedes, l'usato garantito di cui abbiamo scritto la volta scorsa.

Il giocatore tedesco sarebbe perfetto per la sua esperienza e duttilità ma ancora una volta ci troviamo dinanzi al classico balletto delle cifre a cui la dirigenza bianconera ci ha ormai abituato, soprattutto quando ci si trova ad operare in terra straniera.

Quel balletto che non ci fa mai comprendere sino in fondo se alcuni giocatori vengono trattati perchè richiesti espressamente dall'allenatore o ritenuti davvero fondamentali oppure solamente perchè l'operazione viene ritenuta, in prima battuta, un'affare nel rapporto qualità/prezzo ma senza una precisa necessità.



Quanto vale questo Dybala?



Lacune della difesa a parte, stavolta a ribaltare la sfida di Marassi ci hanno pensato il genio di Cuadrado e soprattutto un Super Dybala, che da quando ha cominciato ad indossare la maglia numero 10 sembra aver aumentato a dismisura i "Superpoteri".

6 gol in 3 partite ufficiali, fenomeno indiscusso della rosa bianconera.

L'abbiamo scritto tempo fa, la Joya è l'unico giocatore bianconero da considerare davvero incedibile. Senza di lui la Vecchia Signora non avrebbe alcuna speranza in Europa e in Italia probabilmente perderebbe anche il ruolo di leader del campionato.

E poi diciamolo, ma se Dembélé alla fine verrà pagato dal Barcellona quasi 150 milioni di euro tra fisso e bonus, quanto costa oggi Dybala? Almeno il doppio.

In questo momento non ha prezzo!



Var a punteggio pieno



Chiudiamo con un riferimento al Var, ancora un cantiere evidentemente aperto (come evidenziato con severità anche da Buffon nel post-gara) ma che sta facendo cadere tanti luoghi comuni.

2 partite, 2 rigori contro la Vecchia Signora, 6 punti.

Premesso che quello concesso ieri al Genoa era viziato da fuorigioco, per ora la Juventus sta dimostrando che anche avendo un rigore a partita contro (giusto o meno che sia) vince sempre e lo stesso.

E senza polemiche, cosa che invece mai sarebbe capitata altrimenti; gli anti-juventini di professione starebbero parlando oggi di una Juve capolista solo perchè contro Cagliari e Genoa non sono stati fischiati rigori netti, classifiche virtuali senza errori arbitrali e altre ovvietà varie.

A proposito, se il fallo di Skriniar su Perotti fosse capitato in un Roma-Juventus, senza esser nemmeno giudicato dal Var, di cosa si parlerebbe oggi?



@stefanodiscreti

