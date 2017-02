Ripartiamo da dove abbiamo finito, parlando per l'ultima volta (siamo sinceramente saturi, oltre che stufi) di Juventus-Inter."Dico, da uomo di calcio, dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che nel nostro paese non esiste"Parole sante, soprattutto per juventini e simpatizzanti, quelle pronunciate da Marotta dopo il video 'imbarazzante'."Facile fare i signori quando si vince sempre" il pensiero invece di interisti e anti-juventini.La verità, come scrive amaramente il mio caro maestro e amico Darwin Pastorin, è che l'Italia s'è destata finalmente. Mille e mille commenti indignati sui social. Una rabbia popolare. Proprio come in Romania o in America (ironizza). Anche noi ci siamo scatenati.Per il lavoro che manca? (si chiede ancora Darwin) Per le malefatte all'ordine del giorno? Per un'Italia allo sbando politico e sociale e culturale? Per gli anziani che a fine mercato vanno a raccogliere gli avanzi di frutta e verdura?No (l'amara conclusione di Pastorin) i nerazzurri e gli antijuventini si lamentano, con tutte le loro forze, per presunti rigori non concessi alla squadra di Pioli; i bianconeri invitano con altrettanta veemenza a guardare meglio la moviola.Ecco, se nient'altro scatena la nostra rabbia sociale e social più di una partita di calcio c'è davvero qualcosa che non va in questa generazione.Altro che 'panolada'.Torniamo al calcio giocato, l'unico che ancora ci appassiona davvero.A Crotone, una Juventus a velocità contenuta ma con un'ottima gestione del turn-over, ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo.Una vittoria senza possibilità di replica arrivata con il più classico dei risultati. Due gol di scarto grazie ai "bomber" Higuain (una sentenza) e Mandzukic; quest'ultimo tornato a fare anche quello che in primis è richiesto dal suo ruolo: i gol.Niente da fare per il presidente del Crotone Vrenna che dovrà riprovarci un'altra volta, se ne capiterà ancora occasione, a fare "un piacere a Napoli e Roma"A proposito di Napoli e Roma, se le vittorie "spettacolari" rispettivamente ottenute contro Bologna (1-7) e Fiorentina (4-0) fossero state ottenute (con la stessa loro facilità) dalla Juve, si sarebbe parlato lo stesso di calcio champagne o i soliti maliziosi avrebbero gridato allo "scanso"?E ritorniamo quindi sempre alla cultura mancante nel nostro paese, nel nostro movimento calcistico.Ancor prima che imparare a vincere bisogna saper perdere.Senza alibi.PS. Domani nell'appuntamento settimanale su ilbianconero .com parleremo di Hernanes. I miracoli esistono davvero?