La Juve vince ancora.

Alla vigilia di una partita importantissima come quella contro il Barcellona, la squadra di Allegri è riuscita a mantenere alta la concentrazione superando anche il non facile ostacolo di un buon Chievo che se l'è giocata a viso aperto, restando in partita quasi fino alla fine.



SPETTACOLO IN HD



Decisiva in tal senso la sontuosa prestazione di coppia di Higuain e Dybala.

Il "Pipita" si è fatto valere con la solita concretezza sotto porta (anche se stavolta si è persino divorato un gol) realizzando un'altra doppietta dopo quella di mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Napoli mentre Dybala ha regalato momenti di assoluto calcio spettacolo con giocate da vero fenomeno.

Una buona prestazione quella bianconera che ha rinforzato le certezze del gruppo su quello che viene ritenuto da tutti in società l'obiettivo primario della stagione: il sesto scudetto consecutivo.



Niente Circo, è la Champions



Si avvicina il big match, l'attesa sale per un coppa "maledetta" che da sempre ha una "relazione complicata", basata su odio e amore, con la Juventus.

Mezza Italia salirà sul trespolo per salvare la stagione, stesso obiettivo (ma con motivazioni ovviamente diverse) per Luis Enrique che vuole lasciare il Barcellona da trionfatore, vincendo un'altra Champions.

Lui, tra Liga e Champions ha già fatto la sua scelta senza pensarci su un solo attimo.

Saranno anche le motivazioni a fare la differenza anche se per esperienza sappiamo bene che sono i singoli episodi a spostare gli equilibri in una doppia sfida cosi equilibrata.

Basta un'espulsione, un infortunio, una serata storta per compromettere tutto.

Di certo l'HD bianconero visto all'opera contro il Chievo ha poco da invidiare all'attuale MSN blaugrana, ma sappiamo benissimo come l'importanza di certe sfide possano stimolare alla grande le prestazioni e l'orgoglio di certi fenomeni.

Bisognerà assolutamente gestire la sfida in ottica 180', perché il Barça con una strepitosa prova di forza (anche sostenuta da aiutini...) ha dimostrato che nemmeno 4 gol di vantaggio possono bastare per stare tranquilli.

E allora, in ottica doppia sfida, il reparto che dovrà fare la differenza sarà la BBC, con la solita tremenda concretezza e sicurezza. Bisognerà prima di tutto puntare a non prenderle.

Per assurdo a Torino anche un pari a rete inviolate potrebbe esser ritenuto un ottimo risultato.

D'altronde Allegri l'ha ribadito nuovamente anche ieri sera "se cercate lo spettacolo, andate al circo!".