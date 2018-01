L'abbiamo scritto a più riprese da questa rubrica, il VAR andrà bene per tutti fino a che non favorirà la Juve. E' bastato un episodio dubbio all'interno di una gara di Coppa Italia dominata dai bianconeri e mai in discussione per far salire l'indignazione dell'Italia anti-Juventina.Diciamolo chiaramente, a tutti coloro che fanno del tifo contro la Vecchia Signora uno stile di vita non interessa minimamente l'utilizzo corretto del VAR.Loro vogliono solamente che attraverso questo nuovo strumento sia scritta la parola fine al dominio pluriennale in Italia della squadra bianconera. Non ce la fanno più a vedere vincere la squadra juventina. Sognano di poter dire "vedete, adesso che c'è la moviola in campo non vincete più". Vogliono giustificare anni e anni di frustrazioni e delusioni.Anche perchè il campo ha dimostrato ancora una volta di più che la rosa della Juventus non ha eguali in Italia, nemmeno in Coppa.Le seconde linee bianconere sarebbero titolari nella stragrande maggioranza delle altre squadre del campionato nostrano. Non è un caso che delle prime 4 in classifica solo la formazione di Allegri ha ottenuto l'accesso alle semifinali. La mentalità vincente si costruisce così e non lasciando obiettivi per risparmiare forze fisiche per concentrarsi su un unico obiettivo...Contro il Torino stavolta (ormai la vittoria nel derby è poco più di una formalità) è stato decisivo un Douglas Costa in serata di grazia che ha sbloccato la partita con uno splendido tiro al volo e ha regalato per tutto l'incontro giocate di grande classe e assist a ripetizione.La serata imprecisa sotto porta di Dybala ha tenuto in partita il Torino per oltre un'ora ma ci ha pensato Mandzukic (anche lui si era divorato in precedenza un gol clamoroso...) a chiuderla, al termine dell'azione contestata e certificata dall'utilizzo VAR dell'arbitro Doveri.A seguito della convalida del gol bianconero, l'ennesima inguardabile sceneggiata di Mihajlovic. Diciamolo, se l'esonero di Cairo è collegato al teatrino dell'allenatore serbo in campo si deve solo applaudire a questa scelta coraggiosa. Non se ne può davvero più.In chiusura un pensiero alla riapertura ufficiale del calciomercato che tanto fa sognare i tifosi e che ci terrà compagnia per tutto il mese di Gennaio.In uscita auguriamo a Pjaca tutto il meglio per ritornare presto alla base più forte di prima.Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, prendere Emre Can a qualsiasi costo (non bisogna elemosinare sul cartellino!) anche posticipato da Giugno (tanto in Champions League non sarebbe arruolabile) è l'obiettivo principale.Bisogna replicare l'operazione Alex Sandro ovvero prendere il giocatore in scadenza di contratto anche ad un prezzo importante pur di non perderlo.Vederselo portare via dopo quasi un anno di corteggiamento sarebbe davvero beffardo.@stefanodiscreti