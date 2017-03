Per la Uefa, la Juventus è da considerare già ai quarti di finale della Champions. I tifosi bianconeri hanno tutto il diritto di prestarsi ai più svariati scongiuri, ma i numeri parlano chiaro. A stabilirlo è uno studio statistico, reso pubblico sul sito dell’Unione delle Federazioni Europee. Secondo tale studio, la Juventus ha il 97,3% di possibilità di riuscire a passare il turno contro il Porto. I portoghesi cercheranno di ribaltare il risultato per 2-0 a favore dei bianconeri. In 330 occasioni su 339, la squadra che aveva vinto in trasferta per 2-0 all'andata, è riuscita a passare il turno. Sarà la gara di ritorno a rivelare se i numeri hanno realmente ragione, e il calcio si sa, può riservare molte sorprese. L’appuntamento con la verità sarà il 14 marzo, allo Juventus Stadium di Torino.