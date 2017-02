Alla vigilia del match con il Palermo, in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha trovato il tempo di scherzare, con il suo proverbiale humor livornese: "Pjanic sta bene. Di solito al mattino mi chiama il dottore per dirmi cosa c'è che non va, oggi non è arrivata quindi o è morto il dottore... (ride, ndr)".