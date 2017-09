Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Premium dopo il 3-0 della sua squadra sul Chievo: "Abbiamo giocato per la prima volta con i 3 centrocampisti, anche perché sono arrivato molti nazionali solo giovedì e dovevamo arrangiarci. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo subito qualche tiro di troppo ma non abbiamo subito gol e questo è importante. Ci vuole disponibilità da parte di tutti per subire meno. L’anno scorso, a parte nella ripresa della finale di Champions, abbiamo subito pochissimi tiri ma abbiamo perso perché abbiamo fatto male la fase difensiva. In Italia nessuna sfida è semplice perché gli avversari corrono come te ma poi esce fuori la qualità".



"Dybala sempre più leader? Sta crescendo molto, sia tecnicamente che fisicamente. Ha tutti i numeri per poter diventare, insieme a Neymar, uno dei due giocatori più forti al mondo, quando Messi e Ronaldo smetteranno. Sono contento per lui per quello che sta facendo e sono fortunato ad allenarlo. Il Barcellona voleva me e Dybala? No, assolutamente. Sono contento qui alla Juventus, ci siamo divertii in questi anni e vogliamo continuare a farlo. Abbiamo una stagione importante davanti, in Italia ci sono 4 squadre che possono vincere lo Scudetto, il Torino ha fatto una bellissima squadra per poter ambire alle prime posizioni, la Lazio è sempre combattiva. Per vincere in Italia servirà qualche punto in meno ma sarà più difficile".



"Douglas Costa in difficoltà? Deve capire i compagni, giocare in Serie A non è semplice, anche contro le piccole che tatticamente sono bravissime. All’estero per questi giocatori è più facile ma se fosse entrato dopo, con più spazi, avrebbe fatto molto meglio. Ha qualità importanti comunque, dovrà lavorare ma è solo questione di tempo".



"L’inserimento di Bernardeschi? Federico è un giocatore giovane che ha fatto un salto importante e deve capire che quando si gioca in una grande squadra si gioca per la squadra e che ogni pallone pesa. E’ un ragazzo voglioso con qualità importanti. Soddisfatto dal gioco della Juventus? Bisogna vincere, poi ci sono gare in cui si gioca meglio e altre meno. Ma non capisco quando dicono che la Juve gioca bene o male".



Poi, ai microfoni di Sky, Allegri ha parlato ancora di Dybala: "Paulo è cresciuto molto. Quando smetteranno Messi e Ronaldo assieme a Neymar sarà il migliore. Sta crescendo molto e farà ancora di più".



Infine, in conferenza, Allegri ha fatto anche il punto sulle condizioni fisiche di Khedira: "Aveva subito un colpo al ginocchio, sembrava tutto a posto ma dopo la mezz'ora disputata nella partita contro la Norvegia ha di nuovo sentito dolore e si è dovuto fermare. Penso avrà bisogno di una settimana buona per recuperare".