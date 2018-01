Si allunga la lista delle pretendenti che bussano alla porta della Juventus per avere informazioni su Marko Pjaca.



Per bocca della stessa dirigenza bianconera, il giovane talento croato reduce da un lungo infortunio verrà girato in prestito per i prossimi sei mesi. Un modo per consentirgli un pieno recupero fisico dopo tanti mesi di stop ma anche per permettere al giocatore di non perdere il treno per le convocazioni al mondiale di Russia.



Stando a quanto riporta Tuttosport, testata sempre molto vicina agli affari di casa Juve, tra le squadre che si sono interessate all'ex Dinamo Zagabria ci sarebbe anche il Genoa. La concorrenza però non manca. Pjaca piace infatti a diversi club tedeschi ed anche in Italia vanta molti estimatori, tra i quali Fiorentina, Sassuolo e Bologna.