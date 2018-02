Allegri di lui si fida ciecamente, tanto da averlo preferito spesso anche ad Alex Sandro nelle sfide più importanti. Kwadwo Asamoah ha messo la firma nei sei scudetti consecutivi vinti dalla Juventus ma la sua esperienza in bianconero sta volgendo al termine. A fine stagione si chiuderà un ciclo, tempestato di vittorie, come lo stesso agente Federico Pastorello ha ammesso ieri in una intervista a Tuttosport: "Non è ancora detto che vada via a fine stagione. Alla Juve sta bene e sta pure giocando di più. Però, dopo tanti anni in Italia, non escludo una esperienza estera. Mi avranno telefonato concretamente almeno 7-8 squadre per Asa, è tutto aperto".



SONDAGGIO MILAN - Nella lista delle pretendenti figurava il Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nell'incontro del 29 gennaio scorso tenutosi a casa Milan tra Pastorello e Mirabelli si è parlato a lungo anche della situazione di Asamoah. Per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e situazione contrattuale (in scadenza nel prossimo giugno) era considerato un profilo perfetto per rinforzare la rosa 2018/2019 di Gennaro Gattuso. Un sondaggio c'è stato ma non è andato a buon fine, con il Diavolo che ha così virato con forza sul sampdoriano Ivan Strinic.



TRA RINNOVO E LA TURCHIA- La strategia della Juventus per il classe 1988 è piuttosto chiara: ci sono già stati dei contatti per prolungare il contratto. Un eventuale accordo, però, non andrebbe ad escludere la cessione perchè dalla Turchia è forte il pressing di Besiktas e Galatasaray. Dal tentativo Milan all'addio alla serie A, il futuro di Asamoah è ancora tutto da scrivere.