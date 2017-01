Il Pescara oggi accoglierà Cubas, centrocampista prelevato in prestito dal Boca Juniors (su cui la Juve aveva una prelazione) e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore aspetta anche la chiusura per i prestiti di Mattiello e Mandragora dalla Juventus. Per l’attacco spunta Rasic (Gimnasia La Plata), in uscita Zuparic passa al Kasimpasa.