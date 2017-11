Davanti alla sede della Sampdoria c'è la fila. Le big d'Europa vogliono Lucas Torreira, alla corsa per il centrocampista uruguaiano si è iscritta, oltre alle italiane Inter e Roma, anche la Juventus. Come riporta Tuttosport a meno di una maxiblindatura, che non avrebbe molto senso all'apice del suo successo, l'ex Pescara sarà la prossima succosissima plusvalenza di Massimo Ferrero, che si frega le mani.



DEVE DECIDERSI - Oggi a Marassi ci saranno oltre, oltre agli osservatori del Lipsia, Marotta e Paratici, che lo guarderanno da vicino. L'Atletico Madrid è in pole position ma la Juve sa che può contare su una corsia preferenziale. Se sceglierà di puntare su Torreira basterà una chiamata per mettersi intorno a un tavolo trattare. Ma il tempo non è infinito.