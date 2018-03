Juventus e Atalanta si erano fermate, sotto la neve, lo scorso 25 febbraio, con il prato dell'Allianz Stadium completamente imbiancato. Oggi, alle 18, si ritrovano per recuperare la 26esima giornata: gli uomini di Allegri per allungare sul Napoli e portarsi a più 4, quelli di Gasperini per accorciare sul Milan e portarsi più vicini alla zona Europa League.



BESTIA NERA - L'Atalanta ha nella Juventus la squadra con cui ha raccolto più sconfitte in Serie A: 63. Le vittorie, invece, sono solo 11, mentre i pareggi 37. I bianconeri sono imbattuti da 26 partite di Serie A contro i nerazzurri, con 22 vittorie; l'ultimo successo bergamasco a Torino risale all'ottobre 1989, da allora solo 3 pareggi e 17 sconfitte.



I SINGOLI - Gonzalo Higuain, quando incontra l'Atalanta, si scatena: 7 gol in 9 match di Serie A, incluse due doppietta. Per la Dea, invece, l'uomo in più può diventare Josip Ilicic, che è vero che non segna da 8 partite di campionato, ma arriva da 3 gol in 6 trasferte di A contro i bianconeri.