Quarti di finale, primo atto. A Torino va in scena il primo atto di Barcellona-Juventus, questa la sfida presentata dai dati Opta: l’ultimo incrocio tra Juventus e Barcellona è stato nella finale di Champions League nel 2015, vinta dai blaugrana. Tuttavia i catalani non hanno ancora battuto la Juventus in casa dei bianconeri (2N, 2P). La Juventus è arrivata ai quarti di finale di Champions League per la terza volta nelle ultime cinque edizioni: nello stesso periodo nessuna italiana è arrivata tra le migliori otto del torneo. La Juventus ha vinto le ultime quattro partite di Champions League, attualmente la striscia aperta più lunga nella competizione: quella bianconera è, insieme al Real Madrid, l’unica squadra ancora imbattuta.



Inoltre la Juventus non concede gol da 351 minuti, anche questa la striscia aperta più lunga. Nico Pareja è stato l’ultimo giocatore capace di segnare ai bianconeri, a novembre. Tra le squadre ancora in corsa la Juventus è quella che ha concesso meno gol in questa Champions League (due in otto partite). Entrambi sono arrivati da calcio piazzato.

La Juventus è imbattuta nelle ultime 17 partite casalinghe di Champions League (10V, 7N), striscia interna record per i bianconeri. Ultima sconfitta ad aprile 2013 contro il Bayern Monaco. Gli ultimi otto gol della Juventus in Champions League sono stati segnati da otto marcatori diversi. Solo il Barcellona (quattro) ha beneficiato di più calci di rigore della Juventus in questa Champions League (tre). Il Barcellona è diventato il primo club nella storia a ribaltare una sconfitta di quattro gol in sfide a doppio turno di Champions/Coppa Campioni. Il Barcellona ha raggiunto i quarti di finale per la 10ª stagione consecutiva, la striscia più lunga nella storia della Champions League. Il Barcellona ha vinto 10 delle ultime 13 partite di Champions nella fase ad eliminazione diretta. Tuttavia ha perso tre delle ultime quattro trasferte in questa fase (1V).



Il Barcellona è la squadra che ha segnato di più in questa Champions League (26 reti). Nove gol sono arrivati su sviluppo di calcio piazzato, altro record stagionale nella competizione. Gonzalo Higuain ha segnato solo due gol in 22 partite nella fase ad eliminazione diretta di Champions League. Nella fase a gironi 13 gol in 38 gare.

Lionel Messi ha segnato 11 gol in questa Champions League, il suo miglior risultato dai 14 del 2011/12.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.



Barcellona (3-3-1-3): Ter Stegen; Piqué, Umtiti, Mathieu; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Messi; Sergi Roberto, Neymar, Suárez