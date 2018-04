Andrea Barzagli, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine della partita persa dai bianconeri per 3-0 contro il Real Madrid.



COSA SI PROVA AD AFFRONTARE RONALDO? - "Quando giochi contro uno dei più forti al mondo serve la perfezione. Appena gli lasci qualcosa ti punisce subito e poi sI è inventato anche un gol che resterà nella storia. Peccato l’abbia fatto a noi. Forse meritavamo qualcosa in più ma abbiamo anche rischiato di prendere altri gol. Accettiamo questa sconfitta e andiamo avanti".



RONALDO INARRESTABILE - "Quando fai così tanti gol in Champions vuol dire che non è un problema solo nostro. È diventato letale, in area ha grande cattiveria, potenza tecnica. Ti fa mille movimenti e poi fa sempre gol".



SUL GOL IN ROVESCIATA - "Ripeto, purtroppo l’ha fatto contro di noi, non ci puoi far niente e anche il pubblico lo ha applaudito. È stato un gesto tecnico perfetto perché quando fai la rovesciata non sempre riesci anche a colpire con potenza".



SUL PRIMO GOL - "Mi prendo più responsabilità io. Stavo marcando Benzema, Chiellini mi ha chiesto di coprire il primo palo, intanto Benzema mi tratteneva e non tutti fanno un gol simile con l’esterno".