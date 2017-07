Una trattativa che prosegue da tempo, forse perché l'offerta iniziale non aveva soddisfatto la Fiorentina: la Juventus è vicina a Federico Bernardeschi dopo che, nelle ultime settimane, ha aumentato la cifra da versare nelle casse viola. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, i bianconeri inizialmente avevano proposto trenta milioni di euro, motivo per cui la trattativa non era mai cominciata. Ora invece si aspetta solamente la chiusura.