Nel secondo anticipo del sabato la Juventus ospita il Bologna, per la 36esima giornata di Serie A. Contro i rossoblù, la squadra di Max Allegri cerca tre punti fondamentali per avvicinarsi ulteriormente al settimo scudetto consecutivo, in attesa del Napoli, impegnato domani contro il Torino. Fra Juve e Bologna esistono 176 precedenti in gare ufficiali, con un bilancio di 83 vittorie bianconere, 63 pareggi e 30 successi per i felsinei. Il computo delle reti vede la Juventus a quota 257 e il Bologna a 162. L'ultima vittoria dei padroni di casa è il 3-0 del gennaio 2017 (doppietta di Higuain e rigore di Dybala), l'ultimo pareggio è l'1-1 del settembre 2011 (Vucinic e Portanova), mentre l'ultimo successo degli ospiti risale al febbraio del 2011: 2-0, con doppietta di Di Vaio contro la Juve di Delneri. Tutti in campo alle 20.45, arbitra Irrati.