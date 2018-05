La Juventus si appresta ad affrontare il Bologna in una sfida decisiva sulla strada verso il settimo scudetto consecutivo. L'Allianz Stadium è il teatro, la partita va in scena sabato sera alle ore 20.45. Il club bianconero presenta la sfida così:



1. UNA SU NOVE - Il Bologna ha vinto solo una delle nove più recenti gare di campionato (3N, 5P). La squadra rossoblu non vince in trasferta da dicembre contro il Chievo: da allora per gli emiliani due pareggi e sei sconfitte in gare esterne.



2. IL BOLOGNA E IL GOL - Il Bologna ha segnato nove reti da palla inattiva, più solo di Chievo (sette) e Crotone (otto); Juventus (cinque) e Bologna (quattro) sono le due squadre che hanno segnato di più su calcio di punizione diretta nel campionato in corso, inclusa la rete di Pjanic nel match d’andata. La squadra felsinea ha segnato il 26% dei suoi gol dalla distanza (10 su 38), la percentuale più alta in questo campionato; la Juventus ha subito solo tre reti con tiri da fuori area, nessuna formazione ne conta meno. Il Bologna è una delle due squadre, insieme al Torino, a non aver ancora segnato su rigore in questo campionato ed è la squadra che in questo campionato ha effettuato meno cross su azione (348).



3. GLI AVANTI ROSSOBLU - Simone Verdi ha partecipato attivamente a 18 gol in questo campionato (otto reti, 10 assist), l’ultimo giocatore del Bologna a fare meglio in una singola Serie A è stato Di Vaio nel 2010/11 (21: 19 gol, due assist). La Juventus è la squadra affrontata più volte da Mattia Destro (11), tra quelle a cui l'attaccante non ha mai realizzato una rete in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 200 per Mattia Destro in Serie A. L'unico giocatore dell’attuale rosa del Bologna ad aver segnato contro la Juventus in Serie A è Rodrigo Palacio: due reti in 11 sfide, entrambi i gol con la maglia dell'Inter.



4. LA SFIDA IN PANCHINA - Massimiliano Allegri ha vinto nove dei 13 confronti con Roberto Donadoni in Serie A (2N, 2P). Nemmeno una sconfitta per Allegri in 15 partite di Serie A contro il Bologna (11V, 4N). Meno bene invece la statistica delle sfide fra Donadoni e la Juve. Sono infatti cinque le sconfitte su cinque per le squadre da lui allenate in trasferta contro la Signora in Serie A: un solo gol segnato a fronte di 17 subiti nel parziale.