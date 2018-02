Giovanni Branchini ha analizzato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport la prima parte di stagione dei suoi assistiti Mattia De Sciglio e Douglas Costa: "Mattia? Penso che stia accadendo ciò che immaginavamo e dall’altro auspicavamo. Credo che ci sia un ritorno graduale ai suoi standard e che abbia trovato l’ambiente che tutti conoscono. In un gruppo altamente competitivo credo stia trovando sempre più spazio. Penso sia sulla strada giusta". Poi sul brasiliano ex Shakhtar e Bayern Monaco: "Se devo essere sincero credo che non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale. Noi abbiamo visto in questi anni l’attenzione con cui Allegri gestisce i nuovi arrivi e la misura che ha nell’inserirli gradualmente nella “macchina Juventus”. L’ha fatto anche in casi più clamorosi come ad esempio Dybala, per cui è stato coperto di critiche. Dal momento in cui l’ha fatto giocare, Dybala ha dimostrato quello che valeva. Sicuramente sa come gestire questi inserimenti. Douglas Costa viene da realtà calcistiche diverse e quindi c’era bisogno che assimilasse le esigenze e gli equilibri che un giocatore deve poter dare alla Juventus. Credo si sia molto impegnato in questo, è diventato un giocatore molto più “europeo” ed “italiano”. Penso ci siano ancora i margini e possa mostrare ancora tanto”.