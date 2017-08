Di seguito i principali episodi da moviola di Juventus-Cagliari, prima gara della Serie A 2017-18. La partita fra bianconeri e rossoblù è anche la prima, nella storia del massimo campionato italiano, in cui sarà utilizzato il VAR (Video Assistance Referee).



Di seguito gli arbitri di Juventus-Cagliari

Maresca (Marrazzo, Di Vuolo, La Penna)

Var: Valeri, Avar: Aureliano



45' Regolare il gol di Dybala: il Cagliari protesta per un possibile controllo col braccio della Joya, ma dalle immagini sembra che il pallone tocchi solo il petto dell'argentino.



36' RIGORE ASSEGNATO AL CAGLIARI COL VAR: Alex Sandro interviene in ritardo su Cop, l'arbitro non fischia ma dopo essersi consultato col Var decide di assegnare il calcio di rigore.



30' Anche la Juventus chiede un rigore: sul colpo di testa di Mandzukic, c'è un tocco di mano di un difensore del Cagliari. Pochissima distanza tra i due giocatori, giusto non fischiare.



22' Il Cagliari chiede un rigore! Chiellini svirgola male e la palla gli carambola sul braccio. Non c'è intenzionalità, giusto lasciar correre.