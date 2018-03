Exor (azienda della famiglia Agnelli azionista di maggioranza della Juventus) ha chiuso il bilancio 2017 con un utile netto di 1,39 miliardi di euro, in crescita del 136% rispetto all'anno precedente, grazie in primo luogo alla spinta di Fca, il cui contributo è aumentato da 531,1 milioni a oltre 1 miliardo. Migliora il contributo di tutto il settore automotive: per quanto riguarda Cnh industrial è passato da 78,7 a 110,2 milioni di dollari e per Ferrari da 93,8 a 125,9 milioni. Nella nota diffusa ieri la holding della famiglia Agnelli comunica che il dividendo viene confermato a 0,35 euro per azione, con un monte cedole distribuito di 82,3 milioni. Il net asset value al 31 dicembre 2017 è aumentato del 56,9% a quota 22,97 miliardi di dollari, il nav per azione ha registrato un aumento da 60,7 a 95,32 dollari. Il consiglio di amministrazione di Exor, presieduto da John Elkann, ha poi deliberato la nomina di Joseph Bae, co-presidente e co-chief operating officer del colosso del private equity Kkr, quale amministratore non esecutivo indipendente. Bae dovrà essere confermato dall'assemblea del prossimo 29 maggio. Quando saranno valide le dimissioni di Niccolò Camerana, Lupo Rattazzi, Robert Speyer, Mike Volpi e Ruth Wertheimer.