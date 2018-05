Squadra che vince, si cambia. La Juventus è pronta a festeggiare il settimo scudetto consecutivo, ma anche a rinnovarsi ancora per continuare a dominare in Italia e competere ai massimi livelli in Europa. Tuttosport fa il punto della situazione.



CHI VA - Buffon si ritira a fine stagione, si svincolano a parametro zero i terzini in scadenza di contratto a giugno: Lichtsteiner va al Borussia Dortmund e Asamoah all'Inter.



CHI RESTA - Szczesny, Barzagli, Chiellini, De Sciglio, Matuidi, Bernardeschi e Douglas Costa al 100%; Higuain al 95%; Pinsoglio e Cuadrado al 90%; Rugani e Bentancur all'80%; Pjanic al 75%; Allegri e Benatia al 70%; Marchisio e Dybala al 60%; Sturaro al 50%; Mandzukic al 35%; Khedira al 30%; Howedes al 25%; Alex Sandro al 5%.



ALLEGRI - Dopo la doppia trasferta di Roma ci sarà l'incontro con la dirigenza per progettare l'addio o il futuro: sale il partito che spinge per la permanenza del tecnico che non ha deciso di lasciare Torino. In caso di divorzio i sogni proibiti sono Zidane e Klopp; piace Simone Inzaghi; intrigano Deschamps, Simeone, Sousa e Pochettino; la sorpresa può essere Sergio Conceiçao.



CHI PUO' ARRIVARE (O TORNARE) - Caldara, Pjaca e Spinazzola al 100%; Emre Can al 95%; Darmian al 90%; Morata al 55%; Alderweireld e Bernat al 50%; Digne al 45%; Meunier, Ramsey e Martial al 40%; Lunin, Filipe Luis e Di Maria al 35%; Consigli, Mirante, Bellerin, de Light, Gimenez, Godin, Cristante, Milinkovic-Savic, Pellegrini e Rabiot al 30%; Marchetti e Pogba al 20%.