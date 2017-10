Giorgio Chiellini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Milan-Juventus: "E' una partita diversa, un pubblico delle grandissime occasioni, non basterà una partita sufficiente per vincere. Poi le parole le porta via il vento. I tre punti per noi sono fondamentali per recuperare quelli che abbiamo lasciato per strada contro Lazio e Atalanta. I gol subiti? Dobbiamo trovare un equilibrio che ci porti a segnare ancora tanto ma subire meno gol".