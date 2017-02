Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini si è presentato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Napoli: "Non riuscivamo a uscire nel primo tempo, loro pressavano bene. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo meritato la vittoria mostrando di essere una squadra di spessore. Contro avversari forti non puoi regalare 45', serve un approccio diverso per le squadre che speriamo di affrontare nei prossimi mesi".



POLEMICHE NAPOLI - "Sono chiacchiere da bar, ho visto Inter-Roma, una squadra ha meritato la vittoria, ma al termine del match si è parlato di tutt'altro. E' la stessa cosa che è successa questa sera. Pensate, ho fatto un'intervista qualche giorno fa dicendo che ormai le polemiche stanno diminuendo e al massimo partono tra tifosi, in quel caso fa sorridere; ma tra addetti ai lavori molto meno. Ecco, oggi mi tocca rimangiarmi tutto (ride, ndr). Ci siamo abituati, pensiamo al campo e agli errori che abbiamo fatto. Dovevamo concedergli qualche possesso in più e fargli male quando avevamo la palla".



PROSSIMI IMPEGNI - "A Napoli ci sarà da sudare. Abbiamo fatto una grande gara ad Oporto, la Champions è dura, dipenderà molto dal nostro stato di forma e dalle avversarie. Ce la metteremo tutta. Le polemiche rafforzano? Fanno sprecare energie nervose agli altri. Da buoni italiani speriamo che il Napoli vada avanti in Europa, la Roma in EL è una grande candidata, speriamo possa portare a casa il trofeo".



REGISTA - "96 palloni toccati da me? Bonucci è spesso marcato, credo di essere cresciuto molto e di avere la maturità per gestire meglio la palla rispetto al passato. Meno gol presi con il nuovo modulo? Riusciamo a restare corti tra i reparti, si fanno corse meno lunghe e abbiamo qualità per ripartire".