Juventus-Chievo 2-0

Reti: pt 23' Higuain, 84' Higuain.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (85' Dani Alves), Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado (66' Lemina), Dybala, Sturaro; Higuain. A disp. Audero, Neto, Chiellini, Benatia, Pjanic, Mattiello, Bonucci, Asamoah, Dani Alves, Rincon, Mandragora. All. Allegri.

Chievo (4-3-1-2): Seculin; Cacciatore, Spolli, Cesar, Gobbi (46' Izco); Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini (66' Inglese), Pellissier. A disp. Sorrentino, Confente, De Guzman, Dainelli, Gakpé, Frey, Kiyine, Depaoli. All. Maran.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 18' Cacciatore (C), 55' Spolli (C), 80' Bonucci (J).