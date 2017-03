Il centrocampo della Juventus è il reparto che in questa stagione è risultato il maggiormente inferiore alle aspettative. Per tale motivo Allegri si è dovuto reinventare il modulo, proprio per lenire questa “debolezza” che i risultati positivi tendono ad oscurare. Pjanic e Khedira sono titolari inamovibili, con Marchisio, che da simbolo della Juve, ora è spesso relegato alla panchina, il che lo mette al centro di insistenti voci di mercato.



DIMENTICARE PIRLO POGBA E VIDAL - Sono lontani i tempi di Pirlo, Pogba e Vidal, che andavano a costituire uno dei centrocampi più forti d’Europa. Certo i bianconeri non possono che sorridere dai ricavi derivati dalla cessione del francese e del cileno, ma i sostituti non sono parsi all’altezza. Trovare un vice Pirlo è quasi impossibile, e Pjanic non è arrivato per sostituire Pogba, il cui ruolo è rimasto scoperto. Facendo leva su una grande difesa, e su attaccanti di prim’ordine, la Juventus continua il suo cammino “schiacciasassi” eppure il gioco continua a non convincere, e mancano in mezzo al campo giocatori di grande tecnica e qualità che possono competere con gli altri top club.



L'ESTATE DELLA SVOLTA "VERDE" - Le cose però, dalla prossima stagione potranno migliorare. Quest’estate infatti si svolgerà un ricambio generazionale proprio a centrocampo. Mentre la Juventus cerca di assicurarsi la stella lionense Tolisso, forse ci si dimentica di un grande colpo già messo a segno. Si sta parlando ovviamente di Rodrigo Bentancur, classe 1997, che a giugno lascerà il Boca Juniors alla volta di Torino. Con la permanenza di Khedira in dubbio, Sturaro e Rincon che non verranno mai considerati titolari, Lemina l'incompreso", e Marchisio che potrebbe partire, la Juventus necessita di nuovi giocatori in grado di adattarsi a una grande squadra.



BENTANCUR E' GIA' PRONTO - Bentancur migliora di giorno in giorno, è fresco di Mondiale under 20 conquistato con la Nazionale dell’Uruguay, e nel Boca Juniors (primo in classifica) si è imposto in mezzo al campo con la sua fisicità, qualità da leader e personalità, mettendosi costantemente in luce. È lui il giocatore che non farà rimpiangere l’addio di Pogba, con cui ha molte caratteristiche in comune, compreso il soprannome: El Pulpo. Centrocampista centrale, di lui la stampa argentina ne parla come “un crac”, sottolineando la sua bravura nel recupero, nel portare palla e che quando prenderà maggiori iniziative davanti, allora avrà raggiunto la completa maturità. Immaginando un centrocampo con Pjanic, Bentancur e Tolisso, la Juve si sta assicurando un futuro roseo, e soprattutto caratterizzato dalla linea “verde”.