Si infiamma il mercato della Juventus. Che ha già investito oltre 100 milioni di euro per sei operazioni prenotando Caldara per il 2018, portando subito a Torino i giovani Bentancur, Orsolini e Schick oltre a riscattare Benatia e Cuadrado.



DOPPIO COLPO - Marotta è pronto a chiudere altre due trattative: con l'Arsenal per il portiere polacco Szczesny (rientrato dal prestito alla Roma, valutato sui 15 milioni e pronto a firmare un contratto quadriennale da 4,5 milioni a stagione) e per il centrocampista franco-congolese Steven N'Zonzi del Siviglia, il quale ha già detto sì a un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ora serve l'ok del club spagnolo, forte di una clausola rescissoria salita da 30 a 40 milioni dopo l'ultimo rinnovo fino al 2020.



E NON FINISCE QUI - I bianconeri cercano poi un altro rinforzo a centrocampo. Secondo Tuttosport, nel mirino c'è l'argentino Leandro Paredes della Roma. Le altre piste alternative portano a Fabinho (Monaco), Emre Can (Liverpool), Iniesta (Barcellona) e Verratti (PSG). Sempre questa settimana la Juve farà un nuovo tentativo per Douglas Costa del Bayern Monaco, che chiede 40 milioni più bonus. Senza dimenticare il mercato in Italia, dove restano nel mirino Bernardeschi (Fiorentina) e Keita (Lazio).